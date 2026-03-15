İspanya Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı golü konuşuyor

Türk milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'nın 28'inci haftasında Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada kendi yarı sahasından attığı golle geceye damga vurdu.

Maçtan üç puanla dönen Real Madrid, La Liga lideri bir maç eksiği bulunan Barcelona'nın bir puan gerisindeki takibini sürdürdü.

Real Madrid'de gol perdesini Antonio Rüdiger açarken, Federico Valverde beş dakika sonra attığı bir başka harika golle farkı ikiye çıkardı. Dean Huijsen ikinci yarının ortasında Madrid ekibinin üçüncü golünü kaydetti. Elche'nin tek golü ise uzatma dakikalarında yedek oyuncu Manuel Angel'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Ancak gecenin en dikkat çeken anı Arda Güler'den geldi.

Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun önde olduğunu fark ederek orta sahaya yakın bir noktadan yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Güler'in golü için "Bunu çerçeveletmemiz gerekiyor" dedi.

Arbeloa, "Olağanüstü, harika bir gol. Herkesin hayranlıkla nefesini tuttuğunu gördüm, ben de dahil. Onun yaptığını görmek için bir, iki hatta üç bilet parası ödemeye değerdi" ifadelerini kullandı.

Golün videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Güler, "Bunu evde denemeyin" diye yazdı.

Maçın ardından kulüp televizyonuna röportaj veren Güler, kaleciyi önde gördüğünü ve şansını denediğini söyledi.

Takımın teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu kaydeden Güler, golünün ardından sevincini hocasıyla paylaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sadece iyi zamanlarda değil zor zamanlarda da onun yanındayız. Bugün golü o ve diğer herkesle birlikte kutlamak istediğim için kutlamaya yedek kulübesine gittim."

'Puskas Ödülü'ne aday'

İspanya'nın spor gazetelerinden Marca, Arda Güler'in golünün şimdiden bir sonraki FIFA Puskás Ödülü için güçlü adaylardan biri olabileceğini yazdı.

Marca'nın haberine göre Güler'in bu kadar uzak mesafeden attığı ilk gol olsa da, daha önce benzer bir denemesi vardı.

Takım arkadaşı Brahim Diaz, "Osasuna maçında da benzer bir vuruş yapmış ve topu direğe nişanlamıştı. Bugün ise gol oldu. Çok etkileyici bir vuruş tekniği var, harika bir gol" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın El Mundo gazetesi de Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in attığı golün La Liga tarihinin en uzak mesafeden kaydedilen gollerinden biri olduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre Arda Güler'in yaklaşık 68 metreden attığı gol, lig tarihindeki en uzak mesafeli goller arasında yer alıyor. İstatistik sitesi MisterChip'e göre bu gol, 2004'te Numancia forması giyen Antonio José'nin Sevilla'ya attığı golle aynı mesafeye ulaştı.

İspanya'nın spor gazetelerinden Mundo Deportivo, genç futbolcunun attığı golü "şüphesiz yılın en güzel gollerinden biri" olarak değerlendirdi.

Haberde, kendi yarı sahasından gol atabilen oyuncu sayısının çok az olduğu vurgulandı..

Mundo Deportivo, "büyük bir yeteneğe sahip ancak zaman zaman istikrarsız bir performans sergileyen" Arda Güler'in bu golle hem güçlü vuruş tekniğini hem de cesaretini gösterdiğini yazdı.

İspanya'daki spor sitesi El Desmarque, Real Madrid'in Elche'yi Santiago Bernabéu'da 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın genç oyuncuların yoğun şekilde sahada olduğu rahat bir galibiyet olarak geçtiğini yazdı.

Haberde gecenin "süsünün" ise Arda Güler'in attığı gol olduğu vurgulandı.

El Desmarque'ye göre Türk futbolcu, karşılaşmanın son dakikalarında 68 metreden attığı golle sezonun en dikkat çekici gollerinden birine imza attı.

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports, Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı golü "sansasyonel" olarak nitelendirdi.

France 24, Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in attığı golün karşılaşmanın en dikkat çekici anı olduğunu yazdı.

Maçta neler oldu?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında hafta ortasında Manchester City'yi 3-0 yenmenin moraliyle sahaya çıkan Real Madrid, Elche karşısında maça yavaş başladı. Son 10 lig maçını kazanamayan Elche'ye karşı ev sahibi ekip, yarım saatten fazla süre boyunca ciddi bir fırsat üretemedi.

Fran Garcia ve Aurelien Tchouameni için yapılan penaltı itirazlarının reddedilmesi Madrid cephesinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak Valverde'nin kullandığı serbest vuruş sonrası kaleciden dönen topu Rüdiger'in 39. dakikada voleyle ağlara göndermesiyle Real Madrid oyunda daha akıcı bir görüntü sergilemeye başladı.

Beş dakika sonra Valverde, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu köşeye göndererek son üç maçındaki beşinci golünü attı. Uruguaylı oyuncu, geçen hafta Celta Vigo'ya karşı uzatma dakikalarında attığı kritik golün ve Manchester City karşısındaki hat-trick'in ardından formunu sürdürdü.

Real Madrid'in üçüncü golü 66. dakikada geldi. 18 yaşındaki yedek oyuncu Daniel Yanez'in ortasında Dean Huijsen kafa vuruşuyla farkı üçe çıkardı.

Manuel Angel'ın kendi kalesine attığı golün ardından maçın son anlarında Arda Güler sahneye çıktı. Dituro'nun kaleden açıldığını fark eden Güler, cesur bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Diz sakatlığı nedeniyle Kylian Mbappe bu maçta forma giymezken, teknik direktör Arbeloa Fransız yıldızın Salı günü Manchester'da oynanacak rövanş maçına yetişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Son üç lig maçının ikisini kaybeden Real Madrid, bu galibiyetle bir maç fazlasıyla lider Barcelona'nın bir puan gerisine yükseldi.

Barcelona pazar günü Sevilla'yı mağlup etmesi halinde puan farkını yeniden dört puana çıkarabilecek.

Real Madrid'in La Liga'daki bir sonraki maçı 22 Mart Pazar günü Santiago Bernabeu'da Madrid derbisinde Atletico Madrid'e karşı oynanacak.