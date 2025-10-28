İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği maçta İsmail Yüksek ile kavga eden Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav, bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Galatasaray'ın gönderisine "Cimbombom" yorumunu yapan oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü.
- Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında tartışma çıktı.
- Deniz Undav, Galatasaray'ın Instagram paylaşımına 'Cimbombom' yazdı.
- Undav'ın yorumu sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve futbolseverler arasında tepki çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasında, sarı-lacivertli ekibin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı Deniz Undav arasında tartışma çıkmıştı. Maçın son anlarında tansiyon yükselmiş, İsmail Yüksek skor tabelasını göstererek "1-0 öndeyiz" demişti.
Karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Undav, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürümüş, görevlilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenmişti.
"CİMBOMBOM" YORUMU GÜNDEM OLDU
Gerilimli maçın ardından Deniz Undav'dan beklenmedik bir hamle geldi. Alman ekibinin forveti, Galatasaray'ın Instagram paylaşımına "Cimbombom" yazdı. Bu yorum kısa sürede binlerce beğeni alırken, futbolseverlerin tepkisini de beraberinde getirdi.
TEPKİ ÇEKTİ
Bazı kullanıcılar, Undav'ın bu çıkışını "Galatasaray'a transfer mesajı" olarak yorumlarken, büyük bir kesim ise "provokatif ve gereksiz bir hareket" şeklinde değerlendirdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Undav'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun yorumuna sert tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı kullanıcılar ise mizahi paylaşımlarla durumu tiye aldı. Deniz Undav cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, futbol kamuoyu bu paylaşımın ardından UEFA tarafından olası disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor.
İşte o yorum;