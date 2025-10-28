İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasında, sarı-lacivertli ekibin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı Deniz Undav arasında tartışma çıkmıştı. Maçın son anlarında tansiyon yükselmiş, İsmail Yüksek skor tabelasını göstererek "1-0 öndeyiz" demişti.

Karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Undav, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürümüş, görevlilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenmişti.

"CİMBOMBOM" YORUMU GÜNDEM OLDU

Gerilimli maçın ardından Deniz Undav'dan beklenmedik bir hamle geldi. Alman ekibinin forveti, Galatasaray'ın Instagram paylaşımına "Cimbombom" yazdı. Bu yorum kısa sürede binlerce beğeni alırken, futbolseverlerin tepkisini de beraberinde getirdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bazı kullanıcılar, Undav'ın bu çıkışını "Galatasaray'a transfer mesajı" olarak yorumlarken, büyük bir kesim ise "provokatif ve gereksiz bir hareket" şeklinde değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Undav'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun yorumuna sert tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı kullanıcılar ise mizahi paylaşımlarla durumu tiye aldı. Deniz Undav cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, futbol kamuoyu bu paylaşımın ardından UEFA tarafından olası disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor.

İşte o yorum;