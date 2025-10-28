Haberler

İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği maçta İsmail Yüksek ile kavga eden Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav, bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Galatasaray'ın gönderisine "Cimbombom" yorumunu yapan oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

  • Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında tartışma çıktı.
  • Deniz Undav, Galatasaray'ın Instagram paylaşımına 'Cimbombom' yazdı.
  • Undav'ın yorumu sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve futbolseverler arasında tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasında, sarı-lacivertli ekibin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı Deniz Undav arasında tartışma çıkmıştı. Maçın son anlarında tansiyon yükselmiş, İsmail Yüksek skor tabelasını göstererek "1-0 öndeyiz" demişti.

Karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Undav, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürümüş, görevlilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenmişti.

"CİMBOMBOM" YORUMU GÜNDEM OLDU

Gerilimli maçın ardından Deniz Undav'dan beklenmedik bir hamle geldi. Alman ekibinin forveti, Galatasaray'ın Instagram paylaşımına "Cimbombom" yazdı. Bu yorum kısa sürede binlerce beğeni alırken, futbolseverlerin tepkisini de beraberinde getirdi.

İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

TEPKİ ÇEKTİ

Bazı kullanıcılar, Undav'ın bu çıkışını "Galatasaray'a transfer mesajı" olarak yorumlarken, büyük bir kesim ise "provokatif ve gereksiz bir hareket" şeklinde değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Undav'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun yorumuna sert tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı kullanıcılar ise mizahi paylaşımlarla durumu tiye aldı. Deniz Undav cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, futbol kamuoyu bu paylaşımın ardından UEFA tarafından olası disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor.

İşte o yorum;

İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Kürtlerin takım Galatasaray apo da gs li

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ama gidip Fenere sponsor oluyorlar çok ayıp :)

yanıt64
yanıt23
Haber YorumlarıWarrior:

mGK ne yapacaktı fetclere mı sponsor olacaktı git dürüm yee sen seversin uzun ince çeltikli şeyleri =))

yanıt11
yanıt11
Haber YorumlarıAbdullah Deyerli:

Herkes her şey oldu ama hiç kimse dürüst olmayı denemedı ,İsmail ve Deniz bundan faydalandı

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıBörü 24:

Mgk fark eder mi himmet yolu fetösaraya çalışıyor nasıl olsa...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

PKK ve FETÖ Galatasaray'li. Neden acaba?

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kobani diyorum nokta

yanıt42
yanıt18
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sıkıntı en büyük 6s lıde imralıda yatıyor zaten

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

FENERBAHÇE maçına kadar kimse tanımıyordu bu peKAKA lıyı

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
