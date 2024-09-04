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İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday oldu

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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Öksüz, hedefe ulaşmak için mücadele sözü verdi.

İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday oldu

'Trabzon Dernekler Federasyonu benim için amaç değil, araçtır'

'Hedefe belki ulaşamam ama o hedefe ulaşmak için mücadele sözü veriyorum'

Sacit GÖNCÜ / - KUZEY Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, "Trabzon Dernekler Federasyonu'na adayım. Tek bir şeklide çekilebilirim. Yaradan canımı alırsa çekilirim. Bugüne kadar bana inanan, benimle yol yürüyen, bundan sonra yürüdüğümüz yolu bana hedef gösteren gençlere de sözüm olsun. O hedefe belki ulaşamam ama o hedefe ulaşmak için mücadele sözü veriyorum" dedi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Düzenlenen basın toplantısıyla adaylığını duyuran İsmail Turgut Öksüz, "Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin yönetimine geldiğimizde güzel hizmetler yapmanın sözünü verdik. 2003-2004 yılında Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ile yollarımız kesişti. O gün kendime 'Trabzonlu veya başka bir yerden olsun bir tane çocuğumuzu, bir tane kızımızı kötü yola düşmekten kurtarabilirsek, Allah'a hamdolsun diyeceğim ve bütün hayatımı bu şekilde devam ettireceğim' dedim. Ben dernekçiliği gönülden yapıyorum. Severek, isteyerek ve bilerek yapıyorum. Burada bütün dernek başkanlarının vermiş olduğu mücadeleden almış olduğumuz örnekler var. Bir derneğin başkanı olacağım diye kimsenin elini öpmedim, öpmeyeceğim de, kimseye yalvarmadım, yalvarmayacağım da. Çünkü ben bunu gönülden yapıyorum. Hiçbir Trabzonlunun başını yere eğecek hiçbir projeyi Allah'ın hiçbir kulu bana yaptıramayacak. Bunun namus sözünü veriyorum. Hiçbir Trabzonlu'ya yaptırılamayacak ama İsmail Turgut Öksüz'e yaptırırım dedikleri hiçbir şeyi yapmayacağım, yaptıramayacaklarda" şeklinde konuştu.

'TRABZON DERNEKLER FEDERASYONU BENİM İÇİN AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR'

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim çocuklarıma söyleteceğim tek miras şu; 'Şerefli babanın oğlu'. Ben, 'Şerefsiz babalarının oğlu' çocuklarıma söyletmeyeceğim. İlk günden beri istişare ettiğim derken başkanlarına söylediğim tek şey şu. Trabzon Dernekler Federasyonu benin için amaç değil, araçtır. Trabzon Dernekler Federasyonu, Trabzonlu'ya ve ülke insanına doğru hizmet edebilmek için araçtır. Doğru yolda gidebilmek için araçtır. Trabzonluların her zaman söylediği bir laf var; 'Bize her yer Trabzon'. Biz doğduğumuz memleketi nasıl seviyorsak bu ülkenin her karış toprağını da öyle seviyoruz. Bu yüzden 'Bize her yer Trabzon' diyoruz"

'HEDEFE BELKİ ULAŞAMAM AMA O HEDEFE ULAŞMAK İÇİN MÜCADELE SÖZÜ VERİYORUM'

Ne olursa olsun adaylıktan çekilmeyeceğini vurgulayan Öksüz, "Trabzon Dernekler Federasyonu'na adayım. Benim bu adaylıktan çekilmek için bir anım var. Tek bir şeklide çekilebilirim. Yaradan canımı alırsa çekilirim. Ben yola çıktığım hiçbir kimseyi yarı yolda bırakmadım. Her ne şartta olursa olsun. Hiç kimseye sırtımı dönmedim. Ucunda ne olursa olsun. Benim yol arkadaşlarımı tehdit edecek, onlara aşağılık kelimeler kullanacak veya gücü yetmedi diye ezecek herkese sözüm olsun. Karşında beni bulacaksın. Allah'a ant olsun ki asla geri adım atmayacağım. Bugüne kadar bana inanan, benimle yol yürüyen, bundan sonra yürüdüğümüz yolu bana hedef gösteren gençlere de sözüm olsun. O hedefe belki ulaşamam ama o hedefe ulaşmak için mücadele sözü veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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