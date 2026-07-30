İsmail Kartal: 'İyi maç oldu, turu geçmesini bildik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi maç oldu. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak 3. eleme turu oynayamaya hak kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Öncelikle maçı ve turu değerlendiren İsmail Kartal, "Maça iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. İkinci yarı ise sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk. Gol de atabilirdik ama maalesef ikinci golü bir türlü bulamadık. Avrupa'da bu tip maçları oynamak kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım. Taraftarlarıyla beraber maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi maç oldu. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız. Neleri doğru, neleri eksik, neleri daha iyi geliştirebiliriz. Bunlar üzerine çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"Bizim onlara yapacağımız baskıyı onlar bize yaptı"

Takımın rakip yarı alanda zorlanmasının oyuncuların güncel form durumuyla mı alakalı olduğunun sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Güncel form durumuyla alakası olduğunu sanmıyorum. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı performans ortaya koydu. Rakibin iştahı vardı; bizim onlara yapacağımız baskıyı onlar bize yaptı. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bizim için bir test oldu" şeklinde cevap verdi.

"Duran toplara çok önem veriyoruz"

Duran toplara çok çalıştıklarının altını çizen Kartal, "Duran toplara bu sene çok önem veriyoruz. Hem savunma hem de hücumsal anlamda çok çalışıyoruz. Takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık. Gelişmeye devam edeceğiz. İyi yolda olmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

65 yaşındaki teknik adam, takımın savunmaya yaslanmasıyla ilgili ise, "İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya da önde daha fazla top tutabilirdik. İkinci yarı önde daha iyi top tutmaya başladık ve İsmail'in girmesiyle ikili mücadelelerde daha fazla sertleştik" değerlendirmesinde bulundu.

"Talisca çok yoruldu, top tutamayacak duruma geldi"

Anderson Talisca'nın yorgunluğundan dolayı oyundan çıktığını belirten İsmail Kartal, "Talisca çok yoruldu. Top tutamayacak duruma geldi. Onun için hem Oğuz'u hem Musaba'yı alıp, top tutup, bire birlerde etkili olmak, çabuk ve hızlı oyuncularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Biz pas yapan, topun bizde kalmasını isteyen bir takımız. Top bizde istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için rakibi topun peşinden koşturamadık. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı