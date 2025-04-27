Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Deprem korkusu Elazığ'a sıçradı! Panikle sokaklara çıktılar

İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Karabük'te Sonuçlandı

İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Karabük'te Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda İstanbul Çekmeköy, erkeklerde ise Denizli Pamukkale şampiyon oldu.

- İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te sona erdi

KARABÜK - Karabük'te 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda bugün kadınlar ve erkeklerde final maçları oynandı.

Kadınlarda İstanbul Çekmeköy İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, Denizli Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ikinci ve Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Denizli Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşarken, Can İşitme Engelliler Eğitim Spor Kulübü ikinci ve Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın en değerli oyuncu ödülleri erkeklerde Denizli Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü'nde Kadir Akyıldız'a, kadınlarda ise Çekmeköy İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden Zerda Aydın'a verildi. Oyuncular ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş'tan aldı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Semiz, İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü Osman Çarkcı, yöneticiler, sporcu yakınları ve sporseverler takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.