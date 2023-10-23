Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, 20. İşitme Engelliler Uluslararası Kış Olimpiyatları hakkında bilgi aldı.

İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Valisi'ni Ziyaret Etti

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Erzurum'da yaklaşık bin sporcunun katılımıyla yapılması planlanan 20. İşitme Engeliler Uluslararası Kış Olimpiyatlarının; Alp Disiplini, Snowboard, Kayaklı Koşu, Buz Hokeyi, Curling, Futsal ve Satranç branşlarıyla ilgili bilgi aldı. - ERZURUM