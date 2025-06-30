İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Tokyo 2023 Olimpiyatları için Hazırlanıyor

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Antalya'nın ardından üçüncü kamp dönemini 11 sporcuyla Sivas'ta geçiren milliler, atletizm, 110 metre engelli, yürüyüş ve bayrak takımı branşlarında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Antrenörü Burak Şevket Taş, AA muhabirine, Teknik Kurul Başkanı Salih Öztürk başkanlığında, 6 antrenör arkadaşıyla sporcuları olimpiyatlara hazırladıklarını söyledi.

Sivas kampının çok verimli geçtiğini belirten Taş, "Dört madalya hedefiyle yola çıktık, daha fazlası da olabilir ama şu anki hedefimiz 4 madalya." dedi.

"Bu ekibimizden en az 4 madalya bekliyoruz."

Olimpiyatlara katılacak sporcular arasında daha önce aynı heyecanı yaşamış ve şampiyon olmuş sporcuların da olduğunu anımsatan Taş, şunları kaydetti:

"İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda daha önceden başarılı olmuş sporcularımız var. Yasin Süzen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan bir sporcumuz. Önder Karakülah, Avrupa kros ve maraton şampiyonu. Muhammet Çakır, çekiç atmada olimpiyat üçüncülüğü yaşamış bir sporcumuz. Onlarla beraber, 4x400 metrede olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü ile dünya üçüncülüğü yaşamış bayrak takımımız var. Bu ekibimizden en az 4 madalya bekliyoruz. Bunun dışında yeni şampiyonluklar ya da madalya umudumuz var."

Antalya'da iki kamp geçirdiklerini, üçüncüyü irtifa ve mevsimin iyi olmasından dolayı Sivas'ta yaptıklarını belirten Taş, kampın çok verimli geçtiğini ifade etti.

Kamplarının farklı şehirlerde devam edeceğini dile getiren Taş, "Olimpiyat oyunlarına kadar hızlı bir şekilde hazırlanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

11 sporcuyla, atma, yürüyüş, bayrak takımı ve bireysel branşlarda olimpiyatlara katılacaklarını anlatan Taş, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"İşitme engelli bir antrenör olmaktan çok mutluyum"

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda ilk kez görev alan, olimpiyat ve dünya şampiyonaları madalyalı antrenör Şükrü Çetinkaya ise yeni şampiyonlar yetiştirmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye'deki ilk işitme engelli antrenör olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "İşitme engelli sporcularımıza destek veriyorum. İşitme engelli bir antrenör olmaktan çok mutluyum. İşitme engelli olarak, işitme engelli sporcuları yetiştirmek manevi açıdan daha duygusal. İletişim kanalında daha iyi anlaşıyoruz çünkü onlarla dengim." diye konuştu.

Yasin Süzen, olimpiyat şampiyonluğunu tazelemek istiyor

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan işitme engelli 31 yaşındaki milli atlet Yasin Süzen ise antrenörlerinin desteğiyle iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi.

Olimpiyatlarda şampiyonluğunu tazelemeyi arzuladığını belirten Süzen, "Olimpiyat hedefime ulaşarak madalya almak istiyorum. Bize sağlanan desteklerle buna inanıyorum. Kamp döneminin çok faydası oldu. Hem bedensel hem de ruhsal açıdan iyi geldi." ifadelerini kullandı.

"Altın madalya kazanmak istiyorum"

İşitme engellilerde maratonda Avrupa şampiyonluğu bulunan, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanan 46 yaşındaki milli sporcu Önder Karakülah da yürüyüş kategorisinde olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedeflediğini aktaran Karakülah, "Olimpiyatlarda Türkiye'yi yürüyüş branşında temsil edeceğim. Altın madalya kazanmak istiyorum ve bu yönde de çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Olimpiyatlarda disk atma branşında madalya hedefiyle çalışan 31 yaşındaki milli sporcu Serhan Çalhan da Tokyo Olimpiyatları'na iyi bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Çalhan, olimpiyatlardaki hedefinin altın madalya olduğunu dile getirerek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Olimpiyatlardan madalyalarla dönmek istiyoruz. Ülkemize inşallah başarıyla döneriz." ifadelerini kullandı.