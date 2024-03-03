- İşitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın'ın hedefi olimpiyatlar

Muhammet Taha, Türkiye ikincisi oldu

KONYA - Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, ilk kez katıldığı ve aralarında Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu rakiplerinin olduğu İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu rakibini yendi ve Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Doğuştan işitme engelli olan Muhammet Taha Baskın (16), 13 yaşındayken karate sporu ile tanıştı. O dönemde Konya'da olan hocası Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem ile antrenmanlara başlayan Muhammet Taha, 1 yıl boyunca Konya'da, 2 yıl boyunca ise hocasının tayini çıkması nedeniyle Ankara'ya hafta sonları giderek antrenmanlarına devam etti. Şimdilerde ise 3 gün Konya'da, 2 gün ise Ankara'ya giderek çalışmalarını sürdüren Muhammet Taha, hedefine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Küçükler kategorisinde onlarca maça çıkan Türkiye dereceleri elde eden Muhammet Taha, 16 yaşına geldiğinde büyükler kategorisinde mücadele etmeye başladı. Muhammet Taha, Ankara'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda kendisinden yaşça büyük Avrupa şampiyonu rakibini yenerek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Muhammet Taha, şampiyonaya katılan en genç sporcu olmanın yanı sıra Konya'da İşitme Engelliler Karate branşında ilk dereye sahip olan sporcu oldu. Henüz yolunda başında olduğunu ifade eden Muhammet Taha, asıl hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

"Olimpiyatlara kadar ilerlemek istiyorum"

Ortaokula giderken arkadaşının kick-bokstaki başarısının ardından ondan etkilenerek kick-boksa başlayan ardından da karate sporuna yönelen Muhammet Taha Baskın, "Her hafta antrenmanlar için Konya'dan Ankara'ya gidiyorum. Bu süreçte yorulmuyorum. Çünkü başarmak isteyen yorulmaz. Büyükler Türkiye Şampiyonasında maçıma çıkarken heyecanlıydım. Karşımda Avrupa şampiyonları, olimpiyat şampiyonları vardı. Onlarla karşılaşmaya çıkacağım için çok heyecanlıydım. Ama Avrupa Şampiyonunu yendim" şeklinde konuştu.

Karatede asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu anlatan Muhammet Taha, "Bu sporda benim asıl hedefim olimpiyatlarda ülkemize altın madalya getirmek. Olimpiyatlara kadar ilerlemek istiyorum. Spor benim için bir hayat. Spor yapmak isteyenlere tavsiyem; hedeflerine ulaşmak istiyorsanız asla vazgeçmeyin. Çünkü vazgeçen her zaman pişmandır" diye konuştu.

İrfan Baskın "Oğlum inşallah ülkemizi, dünya şampiyonalarında temsil edecek"

Muhammet Taha'nın babası İrfan Baskın, çocuğunu ilk olarak Türkiye şampiyonu daha sonra da dünya şampiyonu olarak görmek istediğini belirterek, "Muhammet Taha spora ortaokula başladığı zaman başladı. Çok azimli bir şekilde, bütün hedefini spora yönlendirdi. Spor salonuna gitmediği günlerde bile bulmuş olduğu fırsatları değerlendirerek bütün gününü sporla geçirdi. Bu konuda da ailesi olarak bizde tüm desteği verdik. İki oğlum da şampiyona da yarıştı, gönül isterdi ki iki oğlumda kürsüde olsun. Çok ciddi bir emek sarf edildi. Muhammet Taha için orada olması tabii ki büyük bir gurur bizim için diğer oğlumun da kürsüde olmasını kıl payı kaçırdık. Oğlum inşallah ülkemizi, dünya şampiyonluklarında, Avrupa şampiyonluklarında, olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmesi bizim hedefimiz. Şu anda Türkiye ikinciliği de yarışmış olduğu rakipleri Avrupa şampiyonu olan, dünya şampiyonlukları olan kişiler orada güzel bir emek verildi" dedi.

Teğmen: "Başarılı sporcular arasında yarıştı ve gümüş madalyanın sahibi oldu"

Muhammet Taha ile Konya'da beraber antrenmanlara devam eden karate hocası Nurgül Teğmen ise, "Muhammet Taha ile uzun süredir hafta içi Konya'da birlikte çalışıyoruz. Kendisi antrenmanlar arkadaşlarından çok çok önce gelip hepsinden de çok çok sonra çıkıyor. Taha'ya idman için özellikle bir şeyler söylemeye gerek kalmaksızın sorumluluğunu bilen ve çalışan bir çocuk. Bu başarı şimdi gelmeseydi bile eminim bir sonraki sene belki de diğer sene, elinde sonunda gelecekti. Taha çok çok azimli ve Ankara'da gerçek anlamda başarılı sporcular arasında yarıştı ve gümüş madalyanın sahibi oldu" şeklinde konuştu.

Beşbadem: "Konya'dan ilk defa bir sporcu derece aldı"

Karate Federasyonu Genel Sekreteri ve Muhammet Taha Baskın'ın antrenörü Hacı Beşbadem, Muhammet Taha ile bundan 3 yıl önce tanıştıklarını söyledi. Beşbadem, Taha'nın fiziğinin mükemmel olduğunu belirterek, "Ailesi ile görüştük, bu sporda çok başarılı olabileceği konusunda ikna ettik. Aile, sporcu ve antrenör başarıda üç sac ayağı. Bunlar iyi olduğunda başarı geliyor. 13 yaşında Konya'da Taha ile çalışmaya başladık. Taha'yı çalıştırırken Ankara'ya tayinim çıktı. Taha Konya'da kaldı. Biz de bir program hazırladık. Müsait olduğumuz günlerde hafta sonları trenle Ankara'ya geldi, biz de çalıştırdık. Verilen programa göre çalıştı. Eksikleri görüldükçe tamamlandı. Yaklaşık 2 yıl boyunca böyle çalıştı. Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonasına büyükler kategorisinde tecrübeli sporcular arasında en genç sporcu olarak 16 yaşında katıldı. İşitme engellilerde Avrupa, dünya derecesi olan sporcularla yarıştı. Avrupa derecesi olan sporcuyu geçti, dünya derecesi olan sporcuya 1 puan farkla yenildi. Karşısındaki sporcu 43, bizim sporcumuz 16 yaşında. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Türkiye şampiyonu olup milli takımda ülkemizi temsil edebilecek kapasitede bir sporcu. İşitme engelliler karate branşında Konya'dan ilk defa bir sporcu derece aldı. Taha, 10 yıl milli takımda ülkemizi temsil edebilecek bir çocuk. Her geçen yıl üstüne biraz daha koyacak. Önümüzdeki yıl uluslararası arenada Konyamızı ve ülkemizi temsil edebilecek bir sporcu" diye konuştu.