Irlıganlıspor, Yeşil Çivril Belediyespor maçı için centilmenlik çağrısı yapıyor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 7. haftasında Yeşil Çivril Belediyespor ile karşılaşacak olan Irlıganlıspor, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek centilmenlik çağrısında bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 7. hafta Denizli derbisinde Yeşil Çivril Belediyespor ile karşılaşacak olan Irlıganlıspor, Akkonak Stadında bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir nezaretinde sürdürüyor. Hedefini 3 puan olarak belirleyen kırmızı beyazlılarda moraller yerinde ilerliyor. Haftada oynanan Burdur Mehmet Akif Üniversitesi GSK maçı ve 7. haftada oynanacak olan Yeşil Çivril Belediyespor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir, MAKÜ maçında üstün bir oyun sergilemelerine rağmen 2-1 yenildiklerini belirterek, "Şimdi bu maçı unuttuk. Önümüze bakıyoruz. Önümüzde bir derbi maçımız var. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu maça da aynı motivasyonla hazırlanacağız. Maçın atmosferinin güzel olacağını düşünüyorum. Sonunda kazananın bizim olacağımız bir maç olsun istiyorum" dedi.

"Benim için özel ve önemli bir maç olacak"

Kendisi açısından özel ve önemli bir maç olacağına dikkat çeken Teknik Sorumlu Özdemir "Geçen sene Çivril de görev yapmış ve orada yaşamıştım. Çivril'i ve halkını da çok seviyorum. Orada güzel bir başarı yakalamıştık. Biz şu an Irlıganlıspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Saha içerisinde mücadele yüksek olacaktır, tribünlerin kesinlikle herhangi bir kargaşaya karışmasını istemiyorum. çünkü iki tarafı da tanıyorum. Dostça bir mücadele olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşil Çivril Belediyespor - Irlıganlıspor Bölgesel Amatör Ligi Maçı 26 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'te Çivril İlçe Stadı'nda oynanacak. - DENİZLİ