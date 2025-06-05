İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 4 Altın Kazandı

İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 4 Altın Kazandı
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İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü, Romanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Sporcular, memleketlerine dönüşlerinde coşkuyla karşılandı.

İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü'nün 6 sporcusu Romanya'da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 4 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 2 de üçüncülük kazandı. Sporcular, memleketinde meşalelerle karşılandı.

İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü, 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi zirveye taşıdı. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden genç sporcular, 4 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 2 de üçüncülük kazanarak gurur yaşattı.

15 yaş altı 45 kilogram kategorisinde Berat Demir sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu. 15 yaş altı 55 kilogram kategorisinde Said Süleyman sol kolda Avrupa şampiyonu oldu. 15 yaş altı 60 kilogram Akif Çağlayan sağ kolda Avrupa ikincisi, sol kolda ise üçüncü oldu. 18 yaş altı 60 kilogram kategorisinde Raşid Mavigil sol kolda Avrupa şampiyonu, sağ kolda üçüncü oldu. 18 yaş altı 75 kilogram Yiğit Hamza Karaduman sol kolda ikinci oldu. 23 Yaş Altı 60 kilogram kategorisinde Yusuf Demir sol kolda ikinci oldu.

Avrupa başarılarıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden sporcular, memleketlerine dönüşlerinde meşalelerle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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