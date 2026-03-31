İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Antalya'daki hazırlık maçında dayanışma örneği sergilendiğini açıkladı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçı öncesi savaşta hayatını kaybedenlerin anılmasını değerlendirdi.

Habibullahzade, Kosta Rika'yı Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde 5-0 yendikleri ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da ilk yarısını izlediği karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Büyükelçi Habibullahzade, savaştan dolayı ülkesinde yaşananlara değinerek, "Spor kompleksleri, stadyumlar vuruldu. İnsanlar öldürüldü. Okuldaki çocuklar şehit edildi. Askerler ölüyor. Burada da insanlar, onların fotoğraflarını gösterdi, onlarla bir dayanışma, sosyal sorumluluk gösterdiler." ifadesini kullandı.

Müsabaka seremonisinde savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarıyla yer alan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerinin milli marşı okunurken de fotoğrafları ellerinden bırakmamıştı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

Beklenen açıklama geldi: Dünya Kupası'na katılacağız
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal