Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde bir grup çocuk ilk kez statta Vanspor'un maçını izledi. Otobüsle stadyuma getirilen çocuklara belediye tarafından tişört, şapka ve Vanspor atkıları hediye edildi. Maç boyunca sürekli Vanspor'u tezahüratlarıyla destekleyen çocuklar, İpekyolu Belediyesine teşekkür ederek, devamının tekrar yapılması yönünde talepte bulundular.

İpekyolu Belediyesiyle çocuklar ilk kez stadyumda maç izledi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde bir grup çocuk ilk kez statta Vanspor'un maçını izledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak, merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Erçek Mahallesi'ndeki çocukları Vanspor maçına getirdi. Otobüsle stadyuma getirilen çocuklara belediye tarafından tişört, şapka ve Vanspor atkıları hediye edildi. İlk defa statta Vanspor ile Zonguldak Kömürspor'un karşılaşmasını izleyen çocuklara Dünya Çocuk Günü'nde bir hediye de Vanspor vererek maçın son dakikalarında 1-0'lık galibiyetiyle çocukların yüzlerini güldürdü.

Maç boyunca sürekli Vanspor'u tezahüratlarıyla destekleyen çocuklar, ilk defa stadyuma maç izlemeye geldiklerini, böylesine unutulmaz bir gün geçirmelerine imkan sağladıkları için İpekyolu Belediyesine teşekkür ederek, devamının tekrar yapılması yönünde talepte bulundular.