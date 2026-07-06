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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bellingham'ın iki golü ve Kane'in penaltıdan kaydettiği gol galibiyeti getirirken, Meksika Quiones ve Jimenez'in golleriyle dirense de yeterli olmadı.

Stat: Mexico City

Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)

Meksika: Rangel, Sanchez (Dk. 79 Fidalgo), Montes (Dk. 46 Edson Alvarez), Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 61 Gimenez), Lira, Romo (Dk. 61 Gutierrez), Alvarado, Quinones (Dk. 81 Martinez), Raul Jimenez

İngiltere : Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (Dk. 75 Spence), Anderson (Dk. 75 Burn), Rice, Saka (Dk. 57 Stones), Bellingham, Gordon, Kane (Dk. 90 Rogers)

Goller: Dk. 36 ve Dk. 38 Bellingham, Dk. 60 Kane (Penaltıdan) ( İngiltere ), Dk. 42 Quinones Dk. 69 Raul Jimenez (Penaltıdan) (Meksika)

Kırmızı kart: Dk. 54 Quansah ( İngiltere )

Sarı kartlar: Dk. 1 Rice, Dk. 68 Guehi, Dk. 72 O'Reilly, Dk. 90+8 Henderson (Kulübede) ( İngiltere ), Dk. 71 Sanchez, Dk. 90+8 Vazquez (Meksika)

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Meksika diğer maçlarında olduğu gibi oyunu kısa sürede rakip yarı alana yıkmakta İngiltere karşısında zorluk yaşadı. İngiltere'nin de kendi yarı alanında topa sahip olmasına izin vermeyen Meksika, ilk tehlikeli pozisyonunu Raul Jimenez'le yakalasa da kaleci Pickford'u geçemedi. Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42. dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere'nin bir topu direkten döndü. Rakibinin skoru eşitlemek için ileri çıkmasına izin vermeyen İngilizler 54. dakikada Quansah'ın VAR incelemesi sonrası oyundan atılmasıyla 10 kişi kalsa da 60. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Penaltıdan skoru 3-1 yapan Kane, bir süre sonra yaptığı faulle Meksika'nın penaltı kazanmasına sebep olurken, Raul Jimenez penaltıdan skoru 3-2'ye getirerek Meksikalıların ümitlerini yeniden yeşertti. Kalan dakikalarda oyunu tek kaleye çevirerek rakibini savunmaya kapatan Meksika, sürekli orta yaparak şansını denese de aradığı golü bulamadı ve İngiltere karşılaşmayı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

15. dakikada Raul Jimenez gole yaklaştı. Sağ taraftan Alvarado'nun gönderdiği ortaya ceza sahası içinde uçarak kafayla vuran Raul Jimenez'in kafa vuruşunda kaleci sol alt köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

26. dakikada soldan bindiren Gordon çizgide rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti, kaleci Rangel gole izin vermedi.

36. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Saka'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Bellingham kafayla ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada skor 2-0 oldu. Meksika'nın çıkarken orta sahada kaptırdığı topla başlayan atakta Bellingham topu sağdan bindiren Kane'e verdi, Kane kaleye vurmak yerine içeri çevirince Bellingham topu altı pastan filelerle buluşturdu.

42. dakikada Meksika'nın golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Konsa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Quinones sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

45+3. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topta Raul Jimenez'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

49. dakikada İngiltere bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu Meksika savunması uzaklaştırdı ancak meşin yuvarlağı önünde bulan O'Reilly'nin vuruşunda top direkten döndü.

58. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Kane'in kafayla indirdiği topla Gordon ceza sahasına girmek isterken kaleci Rangel'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada topun başına geçen Kane topu filelerle buluşturdu: 1-3

68. dakikada bir penaltı kararı daha çıktı. 66. dakikada Kane'in ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken Gutierrez'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Raul Jimenez, 69. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-3

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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