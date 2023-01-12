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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton, Manchester City'yi eledi

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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton, Manchester City'yi eledi

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi.

Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.

Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.

Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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