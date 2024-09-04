Üye Girişi
Haberler

Anlaşma sonrası ilk kez konuştu! Şenol Güneş'ten ayağının tozuyla dikkat çeken sözler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'a imza atmak için şehre gitti. Havalimanında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Buradaki sorumluluğumuz tecrübe ile sonuçlanacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, 'gel' dediler, geldim. Geçmişte yalnızlık hissedebiliyordum, şimdi kimseye hissettirmeyeceğim. Umarım benden beklediklerini taraftaralara verebilirim" dedi.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, kulüp efsanesi Şenol Güneş ile prensipte anlaşmıştı. tecrübeli teknik direktör, bordo mavili kulübe imza atmak için Trabzon'a geldi. Bordo-mavililerde 5. kez göreve gelen Güneş, havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

"'GEL' DEDİLER, GELDİM"

Şenol Güneş, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, "gel" dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır." dedi.

İmza için Trabzon'da! Şenol Güneş'ten ayağının tozuyla dikkat çeken sözler

"HEYECANIM GENÇLİĞİMDEKİ GİBİ DEĞİL"

Şenol Güneş ayrıca, "Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Gençliğimde heyecanımı kontrol etmek zordu. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in getirildiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bordo-mavililer bu paylaşıma, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" notunu düşmüştü. Duyurudan önce bir paylaşım daha yapan Karadeniz ekibi, Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5sane" ifadesini kullanmıştı.

İmza için Trabzon'da! Şenol Güneş'ten ayağının tozuyla dikkat çeken sözler

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte perşembe günü takımın başında antrenmana çıkacak. Şenol Güneş, yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Yaklaşık 1 yıldır boşta olan Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

TRABZONSPOR'DAKİ 5. DÖNEMİ

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü. Karadeniz ekibinde 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak. Takımın başında toplamda 361 maçta sahaya çıkan Güneş, 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.

  • 1988/1989: 1.75 puan ortalaması
  • 1993/1997: 2.14 puan ortalaması
  • 2005/2005: 2.07 puan ortalaması
  • 2009/2013: 1.76 puan ortalaması
Kaynak: Haberler.com / Spor

Şenol Güneş Trabzonspor Trabzonspor Şenol Güneş Beşiktaş Trabzon Sözler Güneş

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500

Yorumlar (1)

Özer Doğan:

Şenol Hoca bu şartlarda haklı olarak ben Trabzon Sporu Şampiyon yaparım demiyor karşısında 3 tane istanbul takımı varki diğer takımlar sadece derece için oynarlar ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak her daim dürüslüğüne inandığım Şenol Güneş Hocaya başarılar diliyorum

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler! 4-5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Karides Kokteyl tarifi! En güzel Karides Kokteyl tarifi! Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl için malzemeler! MasterChef Ciğer Terrine tarifi! En güzel Ciğer Terrine tarifi! Ciğer Terrine tarifi nasıl yapılır? Ciğer Terrine için malzemeler! Burak Kızılhan kimdir? Burak Kızılhan kaç yaşında, nereli? Burak Kızılhan hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Ereğli, Kulu 4-5 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title