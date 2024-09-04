Anlaşma sonrası ilk kez konuştu! Şenol Güneş'ten ayağının tozuyla dikkat çeken sözler

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, kulüp efsanesi Şenol Güneş ile prensipte anlaşmıştı. tecrübeli teknik direktör, bordo mavili kulübe imza atmak için Trabzon'a geldi. Bordo-mavililerde 5. kez göreve gelen Güneş, havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

"'GEL' DEDİLER, GELDİM"

Şenol Güneş, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, "gel" dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır." dedi.

"HEYECANIM GENÇLİĞİMDEKİ GİBİ DEĞİL"

Şenol Güneş ayrıca, "Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Gençliğimde heyecanımı kontrol etmek zordu. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in getirildiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bordo-mavililer bu paylaşıma, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" notunu düşmüştü. Duyurudan önce bir paylaşım daha yapan Karadeniz ekibi, Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5sane" ifadesini kullanmıştı.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte perşembe günü takımın başında antrenmana çıkacak. Şenol Güneş, yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Yaklaşık 1 yıldır boşta olan Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

TRABZONSPOR'DAKİ 5. DÖNEMİ

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü. Karadeniz ekibinde 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak. Takımın başında toplamda 361 maçta sahaya çıkan Güneş, 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.