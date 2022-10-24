İlk maçında bu yapılır mı Serdar! Tüm Portekiz'in diline düştü

Beşiktaş altyapısında yetişen ve sezon başında Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz'de gündeme oturdu. 19 yaşındaki genç savunmacı Braga B Takımı ile çıktığı ilk maçın 21. dakikasında kırmızı kart gördü. Saatçı'nın bu hareketi sosyal medyada gündem olurken özellikle Portekizli taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Portekiz ekibi Braga'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Serdar Saatçı'nın Portekiz macerası kötü başladı.

21. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Braga B Takımı formasıyla ilk kez Fafe karşısında maça çıkan Serdar Saatçı, mücadelenin 21. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Serdar Saatçı sezon başı kampında disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. 19 yaşındaki futbolcu yaşananlar sonrası 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya transfer olmuştu.