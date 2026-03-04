Haberler

İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı

İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Al Nassr'ın forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından Suudi Arabistan'ı terk ettiği iddia edilmişti. Suudi ekibi Al Nassr, bu iddialara Ronaldo'nun bugün yapılan antrenmana katıldığı fotoğraf ile karşılık verdi.

  • Cristiano Ronaldo'nun İran'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ailesiyle Madrid'e gittiği iddia edildi.
  • Al Nassr yetkilisi Ronaldo'nun antrenman sonrası tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaparak fazladan saatler geçirdiğini açıkladı.
  • Al Nassr kulübü Ronaldo'nun Madrid'e gittiği iddialarına karşılık onun tesislerde çalışırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun İran'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Madrid'e gittiği iddia edilmişti.

AL NASSR'DAN RONALDO YANITI

Al Nassr'dan Portekizli yıldızın 70 milyon euro değerindeki özel jetiyle yurt dışına gittiği yönündeki haberlere cevap geldi.

"RAMAZAN AYININ ATMOSFERİNİ YAŞIYOR"

Suudi Arabistan basınından Okaz'a konuşan bir Al Nassr yetkilisi, Ronaldo'nun son birkaç gündür antrenman bitiminden sonra tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaparak fazladan saatler geçirdiğini, bunun da kulübe olan yüksek bir bağlılığını gösterdiğini söyledi. 41 yaşındaki futbolcunun ailesiyle birlikte Arabistan'da Ramazan ayının atmosferini yaşadığı, tarihi mahalleleri başta olmak üzere kültürel miras alanlarını gezdiği belirtildi.

AL NASSR'DAN PAYLAŞIM

Al Nassr kulübü, Ronaldo'nun Madrid'e gittiği iddialarına da son noktayı koyarak deneyimli ismin tesislerde çalışırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İlk görüntü geldi! 'Savaştan korkup kaçtı' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var