İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz, 2007'li genç yıldız sahada

İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz, 2007'li genç yıldız sahada
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta 2007 doğumlu Devrim Şahin, Kayserispor maçına 11'de başlıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20:00'DE

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

İLK 11'LER

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.

2007'Lİ DEVRİM SAHADA

Beşiktaş'ta 2007 doğumlu genç oyuncu Devrim Şahin, Zecorner Kayserispor maçına 11'de başlıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
