İlişkilerinde yine kriz mi çıktı? Icardi'nin uyguladığı yasak Wanda Nara'yı her gün ağlatıyor

Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde yeni bir krizin çıktığı iddia edildi. Arjantin basınının haberine göre Arjantin'de yayınlanan MasterChef programının sunuculuğunu yapan Nara'nın çocukları ülkeye götürmesini Icardi yasakladı. Kızlarının Türkiye'den ayrılmasına onay vermeyen Icardi'nin bu tutumu sonrası Nara'nın psikolojik olarak kötü günler geçirdiği ve her gün ağladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasının yeniden açıldığı iddia edildi. İkilinin ilişkisinde kara bulutların dolaşmasının sebebi bu kez çocuklar.

ICARDI, KIZLARININ ARJANTİN'E GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Arjantin'de MasterChef programının sunuculuğunu yapan Wanda Nara'nın çocukları da ülkeye götürmesene Mauro Icardi, izin vermedi. Arjantinli golcünün kızlarının Türkiye'den ayrılmasına onay vermemesi sonrası Nara ise psikolojik olarak adeta çöktü.

"WANDA ÇOK KÖTÜ DURUMDA VE HER GÜN AĞLIYOR"

NTV Spor'un America TV sunucusu Guido Zaffora'dan aktardığına göre, Wanda Nara, Icardi'nin bu tutumu nedeniyle her gün ağlıyor. Zaffora yaptığı açıklamada, "Mauro kızlarının Türkiye'den ayrılmasına izin vermiyor. Wanda çok kötü durumda ve her gün ağlıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE OKULA BAŞLADILAR

Çiftin kızları Francesca ve Isabella'nın Türkiye'de okula başladığı ve Avrupa pasaportuna sahip oldukları için Arjantin'de uzun süre kalamadıkları belirtildi.

Icardi ve Wanda Nara'nın fotoğrafları: