İlhan Palut: Çok gol kaçırdık ama rakibe pozisyon vermedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok gol kaçırdıklarını ancak rakibe de hiç pozisyon vermediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2'inci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç önü baktığınız zaman bizim geçen ilk sahada istemediğimiz bir başlangıç. Rakibin ertelenen bir maçı. Bu açıdan rakibi tam anlamıyla analiz etme şansımızın olmadığı bir ortam. Sadece hazırlık maçından bölüm bölüm görüntüler bize belli ipuçlarını verdi ve rakibin zaten aynı hocayla beraber geçen sene oynamış olduğu son maçlar bizim için mihenk taşı oldu. Evet, oyuna baktığınız zaman geçen haftaki bir 35 dakikalık oyun vardı. Sürdüremediğimiz, gerisini getiremediğimiz. Bu hafta onu biraz daha dakika olarak artırdık. Karşılamamız tam da maç önünde düşündüğümüz gibiydi. Genelde önde baskı yaptık. Bu da paslarla çıkmaya çalışan bir takım olan Alanyaspor'u zorladı. Baktığınız zaman uzun toplar biraz onları itti. Sadece top rakipteyken oynanmıyor futbol. Top bize geçtiği zaman da dönem dönem hatalar da yaptık ama pas oyunuyla, doğru opsiyonlarla rakip ceza sahasına inip gol pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıya baktığımız zaman ilk yarı kadar belki dominant değildik yine topa daha çok sahip olan, daha çok gol arayan takım Çaykur Rizespor'du. İkinci maçımız. Çok gol kaçırıyoruz maalesef. Bugün hiç pozisyon vermedik. Göztepe maçında rakip belki geldiğinin hepsini attı" diye konuştu.

"Adım adım daha iyi olacağız"

Oyun değerlendirmesi yapan ve ardından ertelenen maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Palut, "Bugün oyuna baktığınız zaman pozisyonlar bulan, rakibe pozisyonlar vermeyen bir takım olarak 3 puan biz bugün almak isterdik burada ama pozitif yönden baktığınız zaman da ilerisi için bölüm bölüm iyi sinyaller almaya devam ettiğimi söyleyebilirim. Göztepe maçında da 35 dakikalık sadece bir yetersiz bir zaman diliminde bunları görmüştüm. Çok daha iyi olmalıyız. Fizik olarak bir maçı etkin oynadığımız dakikaların maçın sonuna kadar sürdürebilecek kalitede olmalıyız. Oyunumuzu, birbirimizi daha iyi ezberlemeliyiz. 2 maçta bir puan aldık. Bir maçımız ertelendi ve sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yani 3 hafta sonrasında bir anda 2 maç bile oynamış olsak bir puanda kalmış oluk. Onun için futbol gerçekten sonuç oyunu. Yakaladığımızı değerlendirip puan olarak da daha iyi bir seviyeye gelmemiz lazım. Ben kutluyorum, gerçekten iyi mücadele ettiler her şeyden önce. Adım adım daha iyi olacağız diye umuyorum. Alanyaspor'a başarılar diliyorum. Bugün bir puanı kazanan taraf onlardı" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz kaleci başka kulübe gitti"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan İlhan Palut, "2 tane kaleci ile görüşmelerimiz sürüyordu. Bir tane çok istediğimiz bir kaleci vardı. Maalesef son anda tercihini başka bir yere kullandı. Birine çok fazla odaklandığınız zaman diğer opsiyonları da gelebilecekken de bazen bekletebiliyorsunuz. Biz böyle bir durum yaşadık. Almışken, bu kadar beklemişken, en istediğimizi alalım derken oyuncu başka bir kulübe gitti. Şu anda elimizde opsiyonlar var mı var, iki tane bitmeye çok yakın kalecimiz var. Onlardan birini alacağız inşallah" şeklinde konuştu. - ANTALYA