İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı
Güncelleme:
Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Racing'i penaltılarda yenen Estudiantes şampiyon oldu. Estudiantes'in file bekçisi Fernando Muslera, penaltılara giden maçta iki penaltı kurtardı ve şampiyonlukta rol oynadı.

  • Estudiantes, Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi finalinde Racing'i penaltı atışlarında 5-4 yenerek şampiyon oldu.
  • Estudiantes'in kalesinde oynayan Fernando Muslera, final maçında iki penaltı kurtardı.
  • Estudiantes, şampiyonlukla birlikte Libertadores Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Racing'e normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Estudiantes şampiyonluğa ulaştı.

MUSLERA VE JOSE SOSA SAHAYA ÇIKTI

Santiago del Estero şehrindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan final maçında, eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Racing karşılaştı.

PENALTILARA GİDEN MAÇTA KAZANAN ESTUDİANTES

Adrian Martinez'in 81 ve Guido Carrillo'nun 90+3. dakikadaki karşılıklı golleriyle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi'nde zafere ulaştı ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.

İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

MUSLERA İKİ PENALTI KURTARDI

Fernando Muslera kurtardığı iki penaltıyla takımının kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. kupasını kazandı.

İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

SOSA ASİST YAPTI

Jose Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu. Arjantin Kapanış A Ligi'nde averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti.

Cemre Yıldız
