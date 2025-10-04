Haberler

Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz

Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş : Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham

CANLI ANLATIM:

4' Galatasaray, Victor Osimhen'e attığı uzun toplarla Beşiktaş savunmasının arkasına geçmeye çalışıyor.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

İşin içine bir şaibe girmezse Galatasaray bunlara gol yedirmekten süzgeç e çevirecektir kadro gücü farkı çok bariz çünkü :)

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

işin içine şaibe karışmasa bugun gs 1 nci ligde top kosturuyordu kollanansaraylı seni

yanıt24
yanıt17
Haber YorumlarıAli Menteş:

her Galatasaray Beşiktaş maçında ne hikmet hep Galatasaray ya penaltı Beşiktaş’a kırmızı kart bütün hakem kararları Galatasaray lehine oluyor sen neyden bahsediyorsun

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Sizin gibi cahiller kadro gücünden ne anlar ki zaten, bu yüzden tartışmaya bile gerek yok. Gidin FIFA da bakın kim daha güçlüymüş kim hakemlere ihtiyaç duyuyor kim duymuyor? Galatasaray ın hakem yardımına ihtiyacı yok.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

içimde bir his var eğer olursa kartalı fena dağıtacaz gibi geliyor

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalinecati unlu:

3-2 bjk kazanır.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin Aktaş:

1_1

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
