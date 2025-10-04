Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş : Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham

CANLI ANLATIM:

4' Galatasaray, Victor Osimhen'e attığı uzun toplarla Beşiktaş savunmasının arkasına geçmeye çalışıyor.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.