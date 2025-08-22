Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: Beşiktaş'tan istiyoruz

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic'i transfer etmek istediklerini açıklayarak, "O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir. Beşiktaş'tan onu istiyoruz. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, transferde Türkiye'ye yöneldi.

HULL CITY'NİN HEDEFİ HADZIAHMETOVIC

Hull City, Beşiktaş'ta forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Hadziahmetovic'i transfer etmek istediklerini doğruladı.

'BEŞİKTAŞ'TAN İSTİYORUZ'

Transferle ilgili açıklama yapan Jakirovic, "Evet, elbette Hadziahmetovic gibi bir profile ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, altı numara veya sekiz numara olarak. Büyük bir deneyime sahip. Neredeyse 10 yıldır Türkiye'de. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Beşiktaş'tan onu istiyoruz. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Kariyeri boyunca 329 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

