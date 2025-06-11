Hull City, Teknik Direktörlük Görevine Hırvat Jakirovic'i Getirdi

Hull City, Teknik Direktörlük Görevine Hırvat Jakirovic'i Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship ekibi Hull City, Kayserispor'un eski teknik direktörü Hırvat Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, yeni teknik direktörleri için mutlu olduklarını belirtti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlük görevine son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic'in getirildiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, son olarak Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic'i teknik direktörlük görevine getirdi. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hull City Başkanı Ilıcalı, Sergej'i göreve getirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, oynatacağı futbola inandıklarını vurguladı.

Kayserispor'da ocak ayında göreve başlayan Jakirovic, sarı-kırmızılı takımın başında 17 lig maçında görev yaptı. Hırvat teknik adam göreve geldiğinde düşme hattında 17. sırada bulunan Kayserispor, sonraki süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.