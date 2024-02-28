Hull City, Antalya'da kamp yapacak

İngiltere Championship ekibi Hull City, 18- 23 Mart tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Tigers on Tour" başlığıyla takımın 18-23 Mart tarihleri arasında kamp için Antalya'ya geleceği duyuruldu. Özel uçak ile kente gelecek 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı bildirildi.

Hull City'nin kamp sürecinde hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL