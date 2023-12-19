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Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü Avrupa Şampiyonasında Başarı Elde Etti

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Artvin'in Hopa ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü milli karatecileri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada bir Avrupa şampiyonluğu ve iki Avrupa ikinciliği elde etti. Kulüp sporcuları, kısıtlı imkanlara rağmen 120 saatlik otobüs yolculuğu yaparak şampiyonaya katıldı.

Artvin'in Hopa ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü milli karatecileri, 120 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldıkları şampiyonada, bir Avrupa şampiyonluğu, iki de Avrupa ikinciliği elde ettiler.

Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 20. Avrupa Open Kyokushin Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Kıt imkanlara rağmen, şampiyonaya katılan kulüp sporcuları, Hopa'dan otobüsle Budapeşte'ye 120 saat otobüsle yolculuk yaptı. Buna rağmen, 1 Avrupa şampiyonluğu, 2'de Avrupa ikinciliği elde etmeyi başardılar. Bayanlar 50 kilogram kategorisinde Zührenaz Akbıyık Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 60 kilogram kategorisinde Nisagül Büyük, 55 kilogram kategorisinde Rasim Serdar Yılmaz, Avrupa ikincisi oldular. Hopa Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Kyokushin Karate Spor Kulübü'ne kayıtlı olan öğrenciler, antrenör Metin Ay'la birlikte ilçede büyük coşkuyla karşılandı.

Antrenör Metin Ay burada yaptığı açıklamada "9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte kentinde gerçekleştirilen 20. Avrupa Open Kyokushin Karate Şampiyonası'na ilçemizden 11 sporcu ile katılım sağladık. Bu süreçte 6 Aralık tarihinde Hopa'dan otobüs ile karayolu ile hareket toplanma merkezi olan Bursa'ya ulaşmak sureti ile yine 7'si akşamı Budapeşte'ye karayolu ile seyahat ettik. Cuma günü akşam saatlerinde ulaştığımız Budapeşte'ye gerekli rezervasyonlarımız müsabaka hazırlık ve kontrollerimiz yapıldıktan sonra gece saat 10'da yerleşeceğimiz otele ulaşabildik. O saatten sonra sabah 6'ya kadar dinlenme süresine geçtik. Kısıtlı sürede turnuvaya katılmak üzere alana intikal ettik. Cumartesi ve pazar günü yoğun bir şekilde turnuva sürecini geçirdik. Turnuva sürecinde Hopa ekibinden 1 Avrupa şampiyonu, 2 Avrupa ikincisi çıkarma başarısı elde ettik. Ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi iyi bir şekilde temsil etmenin gururu ile memleketimize yine karayolu ile Bursa'ya oradan da Artvin Hopa'ya kendi imkanlarımız ile intikal ettik" dedi.

Hopa Kaymakamlığı'na da ayrıca teşekkür eden Ay "Zira 6 sporcumuzun tamamının masraflarını Hopa Kaymakamlığı karşıladı. Diğerlerinin bir kısmını da yerel sponsorlarla ve velilerimizin imkanları ile gerçekleştirdik ve bu süreci tamamladık. Taktir edersiniz ki son derece kara yolunun getirmiş olduğu zorluk ve meşakkatle dinlenme süreci veya kamp süreci olamadan geçirdiğimiz bu sürece rağmen bu derece ile dönmüş olmak bu dereceyi ve bu başarıları olması gerektiğinden daha anlamlı kıldı" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İmam Hatip Liseleri Macaristan Artvin Spor Spor Güncel Haberler

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