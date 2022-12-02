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Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi yalnızca Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Spor Haberleri

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi yalnızca Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı. Alex illegal bir bahis sitesinden reklam alarak, "Yuvama döndüm" ifadesiyle tanıtım yaptı. Alex bu paylaşımıyla yalnızca Fenerbahçeliler'den değil diğer takım taraftarlarından da tepki gördü.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.

TARAFTARLAR UMUTLANDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in bu paylaşımıyla efsanenin kulübe geri döneceğine dair hayaller kurmuştu. Ancak Alex de Souza, illegal bahis sitesinin reklamı için geldi.

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

"SENDEN BEKLEMEZDİK"

İllegal bahis sitesini, "Yuvama döndüm" diyerek tanıtan Alex, yalnızca Fenerbahçelileri değil diğer takım taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Alex'in paylaşımına çok sert yorumlar geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi sadece Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alex De Souza Fenerbahçe Spor Haberler

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