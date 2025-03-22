Herkes şaşkın! Teknik direktörlük yapan Olcay Şahan, futbola geri döndü

2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu'da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, futbola geri dönme kararı aldı.

Teknik direktörlük deneyimi sonrası yeşil sahalara dönen Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı. Olcay Şahan'ın Almanya'daki amatör kulüplerden TSV Eller 04'e transfer olması futbol kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.

KARİYERİ

Olcay Şahan, futbolculuk kariyerinde Duisburg, Kaiserslautern, Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor'da forma giydi. Tecrübeli ismin yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.