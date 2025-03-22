İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

Konsolosluğa uzun namlulu silahla saldırının altından çete çıktı

Herkes şaşkın! Teknik direktörlük yapan Olcay Şahan, futbola geri döndü

Herkes şaşkın! Teknik direktörlük yapan Olcay Şahan, futbola geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen ve son olarak teknik direktörlük yapan Olcay Şahan, futbola geri döndü. 2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu'da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı.

2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu'da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, futbola geri dönme kararı aldı.

Teknik direktörlük deneyimi sonrası yeşil sahalara dönen Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı. Olcay Şahan'ın Almanya'daki amatör kulüplerden TSV Eller 04'e transfer olması futbol kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.

KARİYERİ

Olcay Şahan, futbolculuk kariyerinde Duisburg, Kaiserslautern, Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor'da forma giydi. Tecrübeli ismin yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Herkes şaşkın! Teknik direktörlük yapan Olcay Şahan, futbola geri döndü

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title