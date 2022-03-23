Herkes onu voleybol sahasında izliyordu! Milli yıldız Hande Baladın'ın bikinili pozları bomba
- Güncelleme:
2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gösterdikleri başarıyla ön plana çıkan kadın milli voleybol takımımızın yıldızları arasında yer alan Hande Baladın'ın bikinili pozları nefes kesti.
Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un ardından en çok tanınan isimlerin başında gelen ünlü voleybolcu Hande Baladın'ın voleybol sahası dışında verdiği pozlar, hayranlarının beğenisini topladı.
PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞIYOR
2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma terleten başarılı voleybolcu Hande Baladın, yalnızca kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Hande Baladın'ın Instagram paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.
GALATASARAY'DA KİRALIK OYNUYORDU
1.90 boyundaki Hande Baladın, 2014 yılından itibaren Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer aldı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, yeniden Eczacıbaşı'na döndü. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Baladın'ın, Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunuyor.
İşte Hande'nin fotoğrafları: