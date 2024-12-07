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Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyonun ardından siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi ve karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mehmet Türkmen ise Saint-Maximin'i uyarmakla yetindi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Saint-Maximin ile Svensson arasında yaşanan bir pozisyon sonrasında siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi.

MAXIMIN, SVENSSON'U İTTİ

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.

HAKEM MAXIMIN'İ UYARDI

Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı. Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

İşte o anlar;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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