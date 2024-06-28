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Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu

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Balkon demirine bayrak asmasıyla meşhur olan ve "Bayrak asan dayı" olarak bilinen Salih Tahtalıoğlu, EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızın futbolcuları Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ile bir araya geldi. Milli futbolcuların Tahtalıoğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada viral olurken, "Bayrak asan dayı"nın efsane fotoğraftaki tişörtü giymesi dikkat çekti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ikinci tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Takım oyuncularının sürpriz bir konuğu vardı. Futbolcular Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır, efsane fotoğrafı ve "Bayrak asan dayı" lakabıyla bir döneme damgasını vuran Salih Tahtalıoğlu ile bir araya geldi.

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar, 'Bayrak asan dayı' ile buluştu

BİRLİKTE VERDİKLERİ FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Sürpriz buluşmada keyifli dakikalar ve esprili sohbet yaşanırken sonrasında Milli Takım futbolcuları, fenomen isimle fotoğraf çektirdi. Paylaşılan bu fotoğraf sosyal medyada viral olurken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar, 'Bayrak asan dayı' ile buluştu

AYNI TİŞÖRTÜ GİYMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Milli futbolcular Mert Günok, İrfancan Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ile hatıra fotoğrafı çektiren Tahtalıoğlu'nun "ikonik" fotoğraftaki aynı tişörtü giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar, 'Bayrak asan dayı' ile buluştu

NASIL FENOMEN OLDU?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan Salih Tahtalıoğlu, evin balkonuna bayrak astığı esna çekilen bir fotoğrafının yayılmasıyla Türkiye'de sosyal medya ve haber sitelerinde adını sıkça duyurarak bir fenomene dönüştü. "Bayrak asan dayı" olarak tanınan Tahtalıoğlu, bunun üzerine evinin balkonuna Türk bayrağı asmayı gelenek haline getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Barış Alper Yılmaz İrfan Can Kahveci Uğurcan Çakır Sosyal Medya Milli Takım Mert Günok Türkiye Futbol 3.Sayfa Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Allah Allah bizde bayrak asıyoruz ama hiç fenomen olduğumuz yok.

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