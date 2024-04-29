Hentbol Kadınlar Süper Lig 2023-24 Normal Sezonu Tamamlandı
Konyaaltı Belediyespor normal sezonda oynadığı 20 maçı da kazanarak 40 puanla ligin zirvesine yerleşti. Play-off şampiyonluk turuna çıkan diğer takımlar ise Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2023-24 normal sezonu tamamlandı.
Normal sezonda oynadığı 20 maçı da kazanan Konyaaltı Belediyespor, 40 puanla ligin zirvesinde yer aldı.
Konyaaltı Belediyespor'un yanı sıra 2'nci Armada Praxis Yalıkavak (34 puan), 3'üncü Kastamonu Belediyespor (32 puan) ve 4'üncü Yenimahalle Belediyespor (26 puan) da play-off şampiyonluk turuna çıktı.
İki galibiyet alan takımın finale yükseleceği play-off yarı finalinde Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Normal sezonu 5 ila 8. sırada bitiren Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ise sıralama maçlarına çıkacak.
Ligin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 33-38
Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-31
Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 46-29
Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor: 31-26
Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 29-32????