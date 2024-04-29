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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 32-29 mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 32-29 yenerek galibiyet elde etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı ise 14-14 beraberlikle sonuçlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 32-29 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, 14-14 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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