Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 38-23 yenerek galibiyetini sürdürdü
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Konyaaltı Belediyespor, evinde konuk ettiği Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 38-23 mağlup ederek galibiyetini sürdürdü. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da Konyaaltı Belediyespor'un 21-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 38-23 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 21-11 üstünlüğüyle tamamlandı.