Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki
Dün oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden izleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım Beşiktaş tribünlerinden babasına yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterdi. "Babama stat dolusu küfür duydum" diyen Yıldırım, hem Türkçe hem İngilizce yaptığı paylaşımda isyan etti.
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım, Beşiktaş taraftarlarının babasına yönelik küfürlü tezahüratlar yaptığını sosyal medyada belirtti.
- Zeycan Rochelle Yıldırım, bu tezahüratları 'kaba ve saygısız' olarak nitelendirdi ve bir kız çocuğu olarak kendisini yaraladığını ifade etti.
- Paylaşım hem Türkçe hem İngilizce yapıldı ve sosyal medya kullanıcılarından geniş destek aldı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası dikkat çekici bir tepki, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım'dan geldi.
MAÇ SONU PAYLAŞIM YAPTI
Mücadeleyi tribünden takip eden Yıldırım, maç boyunca Beşiktaş taraftarlarının babasına yönelik küfürlü tezahüratlar yaptığını belirterek sosyal medyada sert bir paylaşımda bulundu.
"BİR KIZ ÇOCUĞU OLARAK BU BENİ YARALADI"
Zeycan Rochelle Yıldırım, hem Türkçe hem İngilizce yaptığı paylaşımında duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. "Bir kız çocuğu olarak bütün stadın babama küfrettiğini duydum. Üstelik bunu tekrar tekrar duymak benim için kolay değildi. Futbolun heyecanı, tutkusu ayrı ama saygısızlık sonuçta saygısızlıktır" sözleriyle tribünlerdeki ağır ifadelerin kendisini derinden etkilediğini söyledi.
İngilizce paylaşımında tribünlerin tavrını "kaba ve saygısız" olarak nitelendiren Yıldırım, sosyal medya kullanıcılarının da geniş desteğini aldı.
İşte o paylaşım;