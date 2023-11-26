HDI Sigorta YOSK, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nda mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 57-49'luk skorla mağlup etti. Maç sonunda HDI Sigorta YOSK Başantrenörü Murat Saltan, takımının performansını değerlendirdi ve gelecek maçlarda da başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), ilk galibiyetini Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında 57-49'luk skorla kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda beşinci hafta mücadelesinde HDI Sigorta YOSK, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada

YOSK, ilk yarıyı 24-18'lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda kıyasıya geçen mücadelenin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 47-47'lik skorla maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda üstünlük sağlayan YOSK, 57-49'luk skorla Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendi. Daha önce oynadığı dört maçı kaybeden Murat Saltan'ın öğrencileri evinde ki ilk galibiyetini almış oldu.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başantrenörü Murat Saltan, "Hafta içi sakatlanan düşük puanlı oyuncumuz maalesef takıma katkı sağlamayacağı için bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ama kendi evimizde oynadığımız maçı kazanmak istiyorduk. Her iki takım içinde denk bir maç oldu. Maçın sonunu biz getirdik. Az hata yapan takım kazandı. Genç sporcularımız var. Onların bu maçtan çıkartacakları dersler var. Düşmemek için diğer maçlarda da elimizden geleni yapacağız" dedi. - YALOVA