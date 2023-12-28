HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanan 1. tur maçlarının ardından Görele Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Yenimahalle Belediyespor çeyrek finale katılmaya hak kazandı.

Üç takımın yanı sıra 2022-2023 sezonunda Süper Ligi ilk beş sırada tamamlayan Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor da çeyrek finalde mücadele edecek.

Maç programı daha sonra açıklanacak çeyrek final mücadeleleri, iki maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak.