Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler

Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler
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Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler
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TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, Sarıyerspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle biten maçta Yeşil-beyazlı taraftarlar maça damga vurdu. Yaklaşık 50 kişilik Bursasporlu taraftar grubu, takımlarına destek vermek adına Bursa'dan Erzurum'a 1300 kilometre yol gitti.

Geride bıraktığımız sezon TFF 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında Sarıyerspor ile karşı karşıya geldi.

BURSASPOR TEK GOLLE KAZANDI

Oldukça çekişmeli geçen maçı Bursaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 30. dakikada takıma yeni transfer olan Tayfun Aydoğan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ilk hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇI İÇİN 1300 KİLOMETRE YOL GİTTİLER

Öte yandan maça Bursasporlu taraftarlar damga vurdu. Bursa'dan yola çıkan yaklaşık 50 kişilik Bursasporlu taraftar grubu, 1300 kilometre yol giderek Erzurum'a vardı ve takımlarını ilk hazırlık maçında yalnız bırakmadı.

İşte Bursasporlu taraftarların o görüntüsü;

Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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