Hayal kırıklığı! Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıkları taraftarları çıldırttı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'a karşı oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında Ferdi Kadıoğlu'nun yenilen goldeki hatası ve kanadında verdiği boşluklar taraftarları çıldırttı. Alışılmış performansından hayli uzak görünün Ferdi için tepki dolu paylaşımlar yapıldı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlar bulan Ay-Yıldızlılar, 20. dakikada kalitesine yakışmayacak bir gol yedi. Kovacic, ceza sahası içinde şık bir vuruşla Hırvatistan'ı öne geçirdi.

FERDİ'NİN KANADINI KULLANDILAR

Sol bekte şans bulan Ferdi Kadıoğlu, büyük boşluklar verdi. Özellikle Stanisic, Pasalic ve Kovacic'in sağ kanada yaptığı baskı, boş alanlar yarattı. Yenilen golde de ofsaytı bozan Ferdi, alışılmış görüntüsünden uzak kaldı. Futbolseverlerden Ferdi'nin performansı hakkında çok sayıda yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları: