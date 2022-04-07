Havada durdu şahitleri var! Gol makinesi Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Real Madrid evindeki rövanş maçına büyük avantajla gitti. Real Madrid'in 3 golünü de Fransız star Karim Benzema kaydetti.

YİNE HAT-TRICK

Karim Benzema 21 ve 24. dakikada Chelsea'nin kalecisi kafayla avladı. 46'da ise savunmadaki anlaşmazlığı fark edip cezayı kesti. Fransız golcü kendi yarattığı pozisyonda golü yaptı. 25 dakikada 3 gole imza attı. Son 16 turunda Paris Saint-Germain karşısında da 3 gol atan Fransız santrfor, Devler Ligi'nde üst üste 2 maçta hat-trick yapma başarısı gösterdi.

11 GOLE ULAŞTI

Benzema böylece forma giydiği son 7 Şampiyonlar Ligi maçında 11 gol kaydetmiş oldu. Benzema, grup aşamasından finale kadar 10 gol barajını aşan ilk Fransız oyuncu oldu. Benzema geçen hafta da Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü Fransız futbolcu olmuştu.

"GERİYE YASLANDI"

21 ve 24. dakikalarda gollerini kafayla atan Benzema, maçın yorumcusu Ömer Üründül'ü de hayrete düşürdü. Üründül Benzema'nın ikinci golünde, "Geriye doğru yaslanıyor bir defa. Hiç kolay bir kafa vuruşu değil. Hem kafayla hem ayakla atıyor. İnanılmaz bir forvet" yorumunu yaptı.