Hatayspor'un rehin tutulan malzemeleri Antakya'ya taşınıyor

Atakaş Hatayspor'un borçları nedeniyle Mersin Erdemli'de rehin tutulan malzemelerinin Antakya'ya taşınması için anlaşmaya varıldı. Kulüp Başkan Vekili Abdulhay Denizli, Mersin İl Spor Müdürü Göksun Öz ile görüştü.

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un borçlarından dolayı Mersin Erdemli'de kamp yaptığı tesislerde rehin tutulan malzemelerinin Antakya'ya taşınması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Abdulhay Denizli, Mersin İl Spor Müdürü Göksun Öz'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, deprem sürecinin ardından Hatayspor'un faaliyetlerini sürdürdüğü Erdemli Tesisleri'nde bulunan kulübe ait eşyaların durumu ele alındı. Geçmiş dönem yönetimlerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle kulübe ait bazı ekipman ve eşyaların tesislerde rehin tutulduğu Müdür Öz tarafından Başkanvekili Denizli'ye bildirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlayış çerçevesinde anlaşmaya varıldı. Varılan mutabakat doğrultusunda, söz konusu eşyaların Antakya tesislerine planlı ve güvenli şekilde taşınması için gerekli süreç başlatılacak. Ziyarette Müdür Öz'e Hatayspor forması hediye eden Denizli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla İl Müdürümüze teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
