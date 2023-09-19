Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanacak.