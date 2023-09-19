Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
Hatayspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor