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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: '1 puan almak iyi gözükebilir ama mutlu değilim'

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim' dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda 1 puanın iyi görülebileceğini ancak kendisinin mutlu olmadığını ifade ederek, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Yüksek tempoda geçen bir maç oldu. İlk 15 dakika daha iyi oynayan taraf bizdik. İlk dakikalarda gelen gol ile öz güvenimiz geldi. Ama daha sonra Kayserispor'un oyununu oynaması başladı. Bunun akabinde 3 pozisyon buldular ve akabinde beraberlik golünü bulmayı bildiler. Biz de biraz daha skoru koruma düşüncesi ile biraz daha öz güveni sağlayamadık. Buradan kazanarak ayrılmak daha iyi olurdu. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü kurma adına 4 değişiklik birden yaptık. Kırmızı kart pozisyonu oldu, bu pozisyondan sonra aslında maç bizim için tekrar başlaması gerekiyordu. Bazı yaptığımız bireysel hatalarda Kayserispor belki ikinci golü atabilirdi. Şunu söyleyebilirim; bugün 1 puan aldık. Bakıldığında çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim. 3 puan almamız gerekiyordu. Çünkü biz 10 haftayı final haftası olarak düşünüyoruz artık. Bu hafta final anlamında birinci sınavımızdı, ne geçtik ne de kaldık. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı var, çok önemli final niteliğinde. İnşallah sahamızda kazanarak milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Volkan Demirel Kayserispor Hatayspor Spor Güncel Haberler

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