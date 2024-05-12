Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Görkem Sağlam ve Dadashov'un attığı gollerle Hatayspor galibiyete ulaştı.
Stat: Mersin
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Matondo, Boudjemaa (Dk. 69 Görkem Sağlam), Stranberg (Dk. 69 Halil Dervişoğlu), Ghoulam (Dk. 87 Cemali Sertel), Dele-Bashiru, Cengiz Demir, Doğukan Sinik (Dk. 46 Rui Pedro), Fernandes (Dk. 87 Dadashov)
MKE Ankaragücü???????: Ertaç Özbir, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis (Dk. 80 Bajic), Moreira, Efkan Bekiroğlu (Dk. 80 Saponara), Bassogog (Dk. 72 Rodrigues), Mujakic, Flips (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Ali Sowe (Dk. 64 Macheda), Radakovic, Kitsiou
Goller: Dk. 71 Görkem Sağlam, Dk. 90 Dadashov (Atakaş Hatayspor ), Dk. 85 Macheda ( Mke Ankaragücü )
Sarı kartlar: Dk. 5 Doğukan Sinik, Dk. 53 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 74 Ghoulam, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 90+5 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor ), Dk. 35 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü???????)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Mke Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
51. dakikada sol kanattaki Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Stranberg'e ortaladı. İyi yükselen Stranberg'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahası içerisine girerek sert vururken, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
71. dakikada Hatayspor öne geçti. Oyuna yeni giren Görkem Sağlam, Rui Pedro'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayakla uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.
77. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rui Pedro'nun pasında topla buluşan Dele-Bashiru, sağ kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top direkten penaltı noktasında Rui Pedro'nun önüne düştü. Oluşan karambolde Rui Pedro şutunu çekti ancak top auta gitti.
85. dakikada MKE Ankaragücü durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan gelen ortayı indiren Rodrigues, kale önündeki Macheda'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
90. dakikada Hatayspor durumu 2-1 yaptı. Sağ kanatta Rui Pedro, ceza sahasındaki Dadashov'a meşin yuvarlağı ortaladı. Dadashov'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.