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Hatayspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takımın yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edeceği belirtildi.

Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Takımın yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edeceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Volkan Demirel Hatayspor Konyaspor Mersin Konya Spor Güncel Haberler

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