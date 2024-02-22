Hatayspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Takımın yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edeceği belirtildi. - MERSİN