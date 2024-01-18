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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı. Hatayspor, yarın öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, 20 Ocak Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.

Mersin Stadı'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Hatayspor, yarın öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Kasımpaşa Hatayspor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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