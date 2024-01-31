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Hatayspor, Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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