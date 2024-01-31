Hatayspor, Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz."