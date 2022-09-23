Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa, Dimitrios Goutas ve Max Gradel yer almazken, Kader Keita ve Robin Yalçın takımdan ayrı düz koşu yaptı. Futbolcular, yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 02 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde Rıza Çalımbay Sivasspor Hatayspor Spor Güncel Haberler

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