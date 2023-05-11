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Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki

Spor Haberleri

Hatay'da eski milli futbolcu ve İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'ın seçim afişleri kaldırıldı. Afişlerin kaldırılma anına ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Zan, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay'ın umuduyum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Hatay milletvekili Adayı Gökhan Zan, Hatay'da seçim afişlerinin kaldırılmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"BENDEN BU KADAR ÇOK KORKMAYIN"

Seçim afişlerinin kaldırıldığı ana ait videoyu paylaşan eski milli futbolcu Zan, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay'ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara'ya geleceğim. Hatay'a ses olacağım." ifadelerini kullandı.

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki

HATAY'IN SESİ OLDU

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İyi Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarışacak.

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki

Seçim afişinin indirildiği an:

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine Gökhan Zan'dan tepki: Benden bu kadar korkmayın

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine Gökhan Zan'dan tepki: Benden bu kadar korkmayın

Hatay'da seçim afişlerinin indirilmesine Gökhan Zan'dan tepki: Benden bu kadar korkmayın

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