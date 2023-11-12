Hasankeyf'te Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası Finali Gerçekleştirildi

- Batman'da su sporları finali düzenlendi

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası finali gerçekleştirildi.

Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonalar 8 kategoride gerçekleştirildi. 2 gün süren şampiyonluk yarışlarında Türkiye Sujeti Yarışları'nda Pro Stock1 kategorisinde Türkiye şampiyonu Furkan Yılmaz, ikinci Serdar Ata ve üçüncü Hasan Mert İkiz oldu. Open Pro kategorisinde Türkiye birincisi Kahraman Aktaş, ikinci Kaan Şanver ve üçüncü Yusuf Baki Soylu oldu. Pro Stock2 Kategorisinde Türkiye şampiyonu Derin Sağun, ikinci İlyas Şahin, üçüncü Tayfun Borazan, dördüncü Fatih Aktaş ve beşinci Nihat Baldemir oldu.

Kadınlarda Türkiye şampiyonu Selçin Ata, ikinci Ayşenur Varan, üçüncü Mine Demirbaşa ve dördüncü Ekatarina Borazan oldu.

Gençlerde Türkiye Şampiyonu Ahmet Efe Gülgür, ikinci Demir Ata ve üçüncü Defne Karaduman oldu. Drag kategorisinde Nihat Baldemir, ikinci İlyas Şahin, üçüncü Tayfun Borazan ve dördüncü Kaan Şanver oldu.

Flyboard Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu Furkan Yılmaz, ikinci Kahraman Aktaş, üçüncü Tayfun Borazan ve dördüncü Hakan Aksoy oldu.

Jetsurf kategorisinde Türkiye şampiyonu ise Murat Yorgancılar olurken ikinci Efe Gülsoy, üçüncü Mertcan Tunca, dördüncü Deniz Özkardeş, beşinci Sedat Eruş, altıncı Barış Özkaya ve yedinci ise Gökmen Köse oldu.

Türkiye finallerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Batman Valisi Ekrem Canalp, "Üç branşta spor dallarının Türkiye finallerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hasankeyf kültür turizmi ile ön planda olan bir ilçemizdir. Bu vesile ile Ilısu Barajı'nı da Türkiye su sporlarının hizmetine sunmuş olduk. Bu vesile ile ilk defa şampiyonalar oldu. Halkımızdan da yoğun katılım oldu" dedi.

Şampiyonayı tarihi Hasankeyf'te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise tarih ile iç içe yarışma yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak çok büyük bir heyecan ve gurur duyduğumuz bir günü yaşıyoruz. Batman'da Hasankeyf'teyiz, çok büyük bir tarihi dokunun içerisindeyiz. 12 bin yıllık tarihi insanların ayak izlerinin bulunduğu güzel bir destinasyondayız. Burada Türkiye Sujeti, Flyboard Şampiyonası ve Motosurf Şampiyonası'nın final müsabakasını gerçekleştirdik. Türkiye'nin en iyileri burada şampiyonluklarını ilan etti. 32 sporcumuzla buradayız, 8 kategoride yarışlarımızı yapıyoruz. Burada bulunmak bizim için çok özel, çok önemli çünkü buradan Türkiye'nin tamamına hem de dünyaya verebileceğimiz sosyolojik, tarihi adına bir mesaj var. Bu yarışla Hasankeyf yeniden Türkiye'nin gündemine gelmiş oldu ve yeniden su yüzüne çıkacak" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından şampiyonlara madalyaları verildi.